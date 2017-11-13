207 قتلى و1700 جريح حصيلة ضحايا الزلزال في إيران والعراق

الحرة نيوز –

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب ليل الأحد الاثنين، المنطقة الحدودية بين العراق وإيران إلى 207 قتلى في إيران، بحسب حصيلة جديدة أعلنتها صباح اليوم خلية الأزمة التي شكلتها السلطات.

وقال بهنام سعيدي نائب رئيس هذه الهيئة التي تشرف عليها وزارة الداخلية الايرانية حوالى الساعة 09,30 (06,00 ت غ) “للاسف هناك 207 قتلى ونحو 1700 جريح”.

وذكرت السلطات ان هذه الحصيلة يمكن ان ترتفع. وكانت الحصيلة السابقة تشير الى سقوط 164 قتيلا في ايران.

وذكرت السلطات الايرانية ان هذه الحصيلة يمكن ان ترتفع بسبب الصعوبات التي تواجهها فرق الانقاذ في الوصول الى بعض المناطق النائية.

وفي العراق، تشير آخر حصيلة غير نهائية للضحايا، الى مقتل ستة أشخاص على الأقل وأصابة 150 آخرين بجروح في محافظة السليمانية في إقليم كردستان جراء هذا الزلزال.

وذكر المركز الجيولوجي الأميركي أن الزلزال وقع عند الساعة 18,18 ت غ على بعد 32 كيلومترا جنوب غرب مدينة حلبجة، على عمق 33,9 كيلومترا في منطقة جبلية محاذية لإيران.