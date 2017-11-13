انطلاق فعاليات التمرين العسكري السعودي الأردني المشترك

الحرة نيوز

انطلقت أمس فعاليات التمرين السعودي الأردني العسكري المشترك “اليرموك 2″، في المنطقة العسكرية الشمالية الأردنية بمشاركة لواء خالد بن الوليد الثاني عشر من الجانب السعودي ولواء الأميرة عالية الثامن والأربعون، وقوة واجب من الجانب الأردني.

وألقى رئيس أركان المنطقة العسكرية الشمالية العميد الركن / عبد الله بني ياسين كلمة الافتتاح أوضح من خلالها أن هذه التمارين والتدريبات تهدف لتعزيز العلاقات والتعاون وتبادل الخبرات بين البلدين كما تساعد على تحقيق مبدأ القيادة والسيطرة للقوات المختلطة وتوحيد المفاهيم والمصطلحات العسكرية، ويساهم في تخطيط ودمج العمليات التقليدية والغير التقليدية.

وأكد العميد / بني ياسين خلال كلمته أن قيادة المنطقة العسكرية الشمالية سخّرت جميع الإمكانيات لإنجاح التمرين وتحقيق الفائدة المرجوة منه.

بدوره قدّر رئيس الوفد السعودي قائد لواء خالد بن الوليد الثاني عشر اللواء الركن / محمد بن صالح المقبل تطلعات قادة البلدين الشقيقين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في تمكين البلدين وتطويرهما في كافة المجالات.

مشيراً إلى أن هنالك ترابط وطيد بالدم والدين والجوار والمصير المشترك بين الدولتين الشقيقتين، مهيباً بجميع المشاركين في التمرين بذل المزيد من الجهد والجدية لتحقيق أقصى درجات الاستفادة.

وحضر التمرين الذي يستمر أسبوعين، الملحق العسكري السعودي في عمان، العميد الركن /خالد بن ربيعان الربيعان وعددا من الضباط اللذين أشرفوا وساهموا في واجبات التنسيق والإشراف على بدء وانطلاق الفعاليات، التي بدورها ترفع من مستوى وجاهزية العمل العسكري المشترك وتطوير الاستجابة السريعة لمواجهة التهديدات الإرهابية والتحديات المستقبلية.