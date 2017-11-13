وزير الداخلية يتابع اجراءات التعامل مع التسرب في العقبة

الحرة نيوز —

إطمأن وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني غالب الزعبي خلال زيارته صباح اليوم لجناح العمليات والسيطرة في المديرية العامة للدفاع المدني على سير الإجراءات التي اتخذتها كوادر الدفاع المدني خلال تعاملهم مع حادث تسرب مادة الامونيا الذي وقع يوم أمس بشركة الفوسفات في مجمع العقبة الصناعي.

واستمع الوزير إلى إيجاز من مدير عام الدفاع المدني اللواء مصطفى عبدربه البزايعه عن الدور العملياتي الذي اتخذته كوادر الدفاع المدني الميدانية أثناء التعامل مع مجريات الحادث، لاسيما فريق المواد الخطرة التابع لمديرية دفاع مدني العقبة الذي تعامل بمهنية عالية واحترافية في معالجة منطقة التسرب ونقل الإصابات التي بلغ عددها (37) إصابة .

وأشاد الوزير الزعبي بسرعة الاستجابة والاحترافية في تعامل كوادر الدفاع المدني المتخصصة مع مجريات الحادث .