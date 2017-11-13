موسكو تنفي الاتفاق مع واشنطن على اخراج المليشيات الايرانية من سوريا

الحرة نيوز –

أعلن دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين أن المذكرة التي أقرها الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد ترامب على هامش قمة “آبيك” لم تتطرق أبدا إلى سحب القوات الموالية لإيران من جنوب غربي سوريا .وفي حديث للصحفيين، قال بيسكوف “لا محل بهذا الشأن لأي تفسير أو تأويل، ولا بد قبل كل شيء من الاطلاع على نص المذكرة وقراءته. من غير المقبول هنا التفسير المزدوج، ولا بد من الاستناد إلى نص المذكرة الصريح”.وأضاف “المذكرة قبل الإعلان عنها، خضعت للبحث والمشاورات على مستوى الخبراء، وتم الاتفاق على صيغتها في دانانغ خلال قمة “آبيك” الأخيرة من قبل وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأميركي ريكس تيليرسون، قبل أن ترفع للرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب اللذين أقرّاها بشكل نهائي”.

يذكر أنه سبق لمسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية قال مؤخرا أن المذكرة الثلاثية المشار إليها، “نصت على جلاء جميع القوات الأجنبية عن جنوب غربي سوريا بما فيها القوات الإيرانية والفصائل المسلحة الموالية لها، وأن روسيا وعدت ببحث هذه القضية مع السلطات السورية”.