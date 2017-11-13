مستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى بحراسة مشددة

الحرة نيوز –

واصل مستوطنون متطرفون صباح الاثنين، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وأمنت شرطة الاحتلال اقتحامات هؤلاء المتطرفين بدءً من دخولهم عبر باب المغاربة عند فتحه الساعة السابعة صباحًا، وخروجًا منه عبر باب السلسلة.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية، فإن 50 متطرفًا و3 عناصر من مخابرات الاحتلال برفقة ضابط سابق في المخابرات اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على المصلين أثناء دخولهم للأقصى، وتدقق في هوياتهم الشخصية، وتحتجز بعضها عند الأبواب، فيما تواصل منع دخول العشرات للمسجد، بما فيهم نساء “القائمة الذهبية”.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا، عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لبسط السيطرة المطلقة عليه، وفرض مخطط تقسيمه زمانيًا ومكانيًا