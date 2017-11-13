الملك يعزي الرئيسين العراقي والإيراني بضحايا الزلزال

الحرة نيوز –

بعث جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، برقية تعزية إلى الرئيس العراقي فؤاد معصوم بضحايا الزلزال الذي ضرب شمال شرق العراق يوم أمس الأحد، وأودى بحياة عدد من ابناء الشعب العراقي وإصابة آخرين.

وعبر جلالته، في البرقية، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة للرئيس معصوم وأسر الضحايا والشعب العراقي الشقيق بهذا المصاب الأليم، سائلا الله جلت قدرته أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما بعث جلالة الملك برقية تعزية إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني بضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مناطق في إيران، وأودى بحياة مئات ابناء الشعب الايراني وإصابة آلاف آخرين، معربا جلالته عن تعازيه ومواساته للرئيس الإيراني وأسر الضحايا بهذا المصاب الأليم، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.