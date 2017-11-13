“الاوقاف” تدعو الاردنيين لأداء صلاة الاستسقاء الجمعة

الحرة نيوز –

دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المواطنين للمشاركة في أداء صلاة الاستسقاء التي ستقام بعد صلاة الجمعة القادمة.

وقالت الوزارة في بيان صادر لها اليوم الاثنين “ان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور وائل عربيات أوعز لجميع مدراء مديريات الأوقاف في مختلف مناطق المملكة بإقامة صلاة الاستسقاء عقب صلاة الجمعة في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة”.

وتحرص الوزارة على إحياء السنة النبوية الشريفة التي حثت على الاستسقاء وطلب الغيث من الله تعالى عند احتباس الغيث وتأخر نزوله، وحثت في بيانها “الناس على الاكثار من الاستغفار والصدقات والتوبة والصيام ورد المظالم وصلة الرحم وغير ذلك من الأخلاق الاسلامية والتعاملات الاجتماعية النبيلة لنيل مرضاة الله ورحماته وبركاته “