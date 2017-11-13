إصابة شخص إثر حريق شب بمنزل في جرش

الحرة نيوز –

أصيب شخص بحروق مختلفة في أنحاء الجسم إثر حريق شب بمنزله بمنطقة الكتة في محافظة جرش مساء اليوم الاثنين.

وصرح المكتب الإعلامي في المديرية العامة للدفاع المدني إن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني جرش تعاملت مع حريق شب داخل أحد المنازل بمنطقة الكته تبلغ مساحته (30)م، ونتج عنه إصابة شخص بحروق مختلفة في أنحاء الجسم.

وأضاف أن فرق الإطفاء قامت بإخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره لباقي أرجاء المنزل، كما تم نقل المصاب إلى مستشفى جرش الحكومي وحالته العامة متوسطة.

وتابع أن سبب الحريق يعود إلى تسرب الغاز من الاسطوانة المثبتة على الطباخ.