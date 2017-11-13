الغبار يغطي مناطق في الأردن

الحرة نيوز –

تأثرت مناطق مختلفة من الأردن، ليل الإثنين الثلاثاء، بعاصفة غبارية، بشكل أثر على مستوى الرؤية، حسب مدير التنبؤات في دائرة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب.

وقال آل خطاب ، إن مناطق كثيرة من الأردن، بخاصة الشرقية منها، تأثرت بالغبار، الذي بدأ تأثيره منذ ليل الأحد الإثنين.

وأوضح أن مناطق في الوسط مثل عمّان، وفي الشرق ومنها الزرقاء والأزرق والصفاوي والغباوي، إضافة إلى المفرق، تأثرت بالغبار.

وحذر آل خطاب، السائقين، من خطر تدنى مستوى الرؤية الأفقية.

وتوقع بدء انحسار العاصفة الغبارية، خلال ساعات ليل الإثنين الثلاثاء.

وبلغ مستوى الرؤية في الزرقاء نحو 500 متر، فيما بلغ في مناطق شرقية أخرى نحو 300 متر، وفقا لآل خطاب.

وتنبأت مراصد جوية، هبوب رياح شرقية، الأحد والإثنين، تحمل معها الغبار إلى الأردن.

ويستمر نشاط الرياح الشرقية، الاثنين، بحيث تجلب المزيد من الغبار والاتربة المثارة، وتعمل على تدني مدى الرؤية الافقية الى حدود ٢-٣ كم، وربما أقل في المناطق الصحراوية.