موازنتها حوالي 50 مليون دينار سنوياً…عن بلدية اربد

الحرة نيوز

لديها كل أنواع الآليات والمعدات الثقيلة وتأتي بالقوة بعد العاصمة عمان…

وهذا حال وسط المدينة، والمصيبة تكمن بأن الوسط الملوث بالقمامة، والحيوانات ومنها القوارض بأنواعها يقع بالقرب من مبنى البلدية الرئيسي، أي أن الصور التي نقوم بالتقاطها ليست بعيدة عن المسئولين وكبار الموظفين، وعمال النظافة…

شاهدوا الصور مع شرح بسيط عن كل صورة.

الصورة الأولى: مكاتب مديرية التربية والتعليم سابقاً، أصبحت مكرهة صحية ويتكاثر فيها الجرذان والقطط والكلاب، وتقع بالقرب من البلدية، تبعد عنها حوالي 100 متر…؟!

الصورة الثانية: مكرهة صحية تقع بجانب قسم البيئة المسئول عن نظافة مدينة إربد.

الصورة الثالثة: المسجد الكبير الذي يعود تاريخ بنائه الى عام 1923 وصلى فيه الملك عبد الله الأول، ووصى فلاح باشا المدادحة بالإشراف شخصياً على صيانته كلما تطلب الأمر، يقع أسفل مبنى بلدية إربد ولا يبعد عن المبنى سوى أمتار قليلة.

الصورة الرابعة: مكرهة صحية لا تبعد عن البلدية أكثر من 20 متراً (مبنى البلدية ظاهر في الصورة).

الصورة الخامسة: مدخل الحسبة، وهنا يتم تجميع بعض الخضروات والحشائش تمهيداً لبيعها لأبناء مدينة إربد.

