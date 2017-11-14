الصحة تكشف عن تسجيل 36 حالة إيدز بين وافدين بـ10 أشهر

الحرة نيوز –

كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 36 حالة إصابة بمرض نقص المناعة المكتسب ‘الإيدز’ بين عمال وافدين منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، وفق مدير مديرية الامراض الصدرية وصحة الوافدين ابراهيم مشايخ.

وقال المشايخ، في تصريح أمس، إنه تم ‘تسجيل 292 حالة اصابة بالسل (تدرن رئوي) و36 حالة اصابة تدرن غير رئوي، اضافة الى اكتشاف 267 اصابة بالتهاب الكبد الوبائي (ب) بين عمال وافدين’ خلال الفترة نفسها.

وتوزعت هذه الحالات بواقع ’32 ايدز، 191 كبد وبائي (ب)، 231 حالة سل (رئوي)، و13 اصابة غير رئوي في عمان وحدها، فيما توزعت باقي الحالات بين الزرقاء واربد ومادبا والعقبة’.

ولفت المشايخ إلى أن الوزارة زادت من إمكانيات المديرية لإجراء المزيد من الفحوصات واستيعاب أكبر عدد ممكن من المراجعين.

ويشترط قانون الصحة العامة على الوافد الحصول على شهادة طبية تؤكد خلوه من الأمراض من بلده الأصلي، فيما تجرى له الفحوصات اللازمة حال دخوله إلى المملكة.

يشار إلى أن وزارة الصحة تقدم العلاج المجاني للمواطنين المصابين بـ’الإيدز’، وتعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية على تسفير العمال الوافدين المصابين بهذا المرض إلى بلادهم فور ثبوت إصابتهم. وكانت الوزارة وضعت خطة وطنية شاملة لمكافحة مرض السل في الأردن منذ العام 2008 تهدف لإنهاء المرض كمشكلة صحية اجتماعية بحلول العام 2025، وهو الهدف الذي تنشده منظمة الصحة العالمية. ويعتبر ثلثا سكان العالم حاملين لمرض السل الذي يقتل سنويا مليوني شخص في العالم، وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية