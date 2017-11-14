سويسرا تؤكد دعمها لجهود الاردن بايجاد حلول لمشاكل المياه

الحرة نيوز –

اكدت سويسرا دعمها لجهود الاردن في إيجاد حلول لمشكلة ندرة المياه من خلال تمويل وتنفيذ مشاريع مختلفة استنادا إلى خبرتها الخاصة في مجال إدارة المياه.

وقالت السفارة السويسرية في بيان صحفي اليوم ان الأردن في المرتبة الثانية على مستوى العالم في ندرة المياه، ولذلك، هناك اهتمام متزايد حول قضايا المياه في الاردن والمنطقة وحسن ادارتها.

واشار البيان الى ان سويسرا تدعم جهود توعية المجتمعات المحلية وصانعي السياسات بشأن إدارة المياه التي يجب أن تحدث جنبا إلى جنب مع المشاريع المنفذة بهذا الخصوص، حيث تعمل الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون الدولي، على عقد سلسلة من ورش العمل التي تستهدف الصحفيين والمدونين ووسائل الإعلام الاجتماعية من الأردن والعراق وإيران ولبنان وسوريا وتركيا لتدريبهم على كيفية التغطية والتوعية بقضايا المياه، حيث بدأت أولى هذه التدريبات في عمان، اليوم ثم تعقبها تدريبات ستقام في بيروت، واسطنبول، وطهران، وأربيل.

واكدت السفارة ان موضوع المياه من الموضوعات الأقل تغطية في وسائل الإعلام المختلفة في الشرق الأوسط، كما لا تزال المعرفة العامة بمواضيع المياه منخفضة، مشيرة الى ان التدريب على “الصحافة المراعية لحساسيات النزاع بخصوص قضايا المياه” سيركز على تنمية المهارات الصحفية.

وتهدف ورشة العمل التي بدأت اعمالها في عمان اليوم بمشاركة صحفيين ومختصين بقطاع المياه الى تزويد المشاركين بأفكار حول موضوعات صحفية ذات أهمية متعلقة بقضايا المياه.