المستشفيات الخاصة تنظم ورشة تدريبية حول التعقيم

الحرة نيوز –

نظّمت جمعية المستشفيات الخاصة، ورشة تدريبية للمستشفيات الأعضاء فيها تناولت موضوع التعقيم وتأثيره في القطاع الصحي.

واستهدفت الورشة بحسب بيان صحافي للجمعية، التعريف بمعنى التعقيم والتطهير والآليات المتبعة لتخفيض العدد الجرثومي وتأثير الجراثيم في أنحاء المستشفيات والمراكز الطبية والجهات المسؤولة عن مكافحتها إلى جانب اقتراحات لتحسين اجراءات العمل الخاصة بالتعقيم.

وقال المهندس مؤنس بارود، الذي قام بتنفيذ الورشة، إن أهمية التزام العاملين بالقطاع الصحي بسياسات ومنهجية التعقيم، ينعكس أثره إيجاباً في جميع أنحاء المستشفيات والمراكز الطبية، ويساهم في تجنيب المرضى والعاملين في القطاع الصحي الإصابة بأي نوع من أنواع الجراثيم والمخاطر الناجمة عن ذلك.

وأكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، أهمية الورشة، وان تنظيمها يأتي انطلاقاً من حرص الجمعية على زيادة توعية كوادر المستشفيات حيال إجراءات ومنهجية التعقيم وضرورة الالتزام بها، مما يعزز من سلامة المرضى والعاملين في المستشفيات والمراكز الطبية.

وتناولت الورشة إجراءات التعامل مع النفايات الطبية وغير الطبية بأنواعها المختلفة والمخاطر الناجمة عن عدم اتباع سياسات التعقيم الخاصة بها.