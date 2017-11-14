أموال الفساد المنهوبة كفيلة بردع الحكومة عن رفع الأسعار والدعم عن الخبز

الحرة نيوز –

د. الامين ابو هزيم

شبعنا من التصريحات المتوالية عن عجز الموازنة والضائقة التي يمر بها الاقتصاد الاردني ومن الغريب كما تقول الحكومة ان جميع الطرق مغلقة امامها ولم تجد من طريقة لحل هذه المشاكل سوى رفع الاسعار والضرائب وآخرها وهي اخطر حل هو رفع الدعم عن الخبز وهو آخر ماتبقى للفقير فالكثير من العائلات تعيش على الخبز والغريب اننا نجد الكثير ممن يسمون نفسهم خبراء اقتصاديين يؤيدون مثل هذا الحل ويتفقون مع الحكومة في كل ماتقوله رغم أن جميع الحكومات بما فيها الحكومة الحالية كانت تقول ان الخبز خط احمر .

والمضحك المبكي في وقت واحد أن عجز الموازنة كما تقول الحكومة هو 500 مليون دينار وهو مبلغ متواضع جدا يدعوا للضحك وللسخرية بسبب أن لص متدرب من لصوص الفساد المعروفين قد يلهفه بصفقة فساد واحدة وهذا حقيقة وليس من المبالغة في شيء حيث يوجد الكثير من الامثلة الواقعية التي لانريد التطرق لها وكنا نفضل أن يصدر مثل هذا الحديث عن مجلس النواب الذي يستعد للموافقة والبصم على قرار رفع الاسعار وكافة القرارات التي اصدرتها الحكومة منفردة دون أن تراعي معيشة الأردنيين واوضاعهم المتردية جدا .

هذه واحدة وأما الثانية أو الأمر الأخر فهناك قضية التهرب الضريبي ومع الأسف فهذا ماتؤكده الحكومة وهي أول من تحدث عنه فهناك المليارات من الدنانير قد ضاعت على خزينة الدولة بسبب تهرب كبار المستثمرين والشركات عن دفع مايترتب عليهم لخزينة الدولة ومن المفارقات المضحكة حول هذا الأمر أن المواطن العادي وفي حالة عدم دفعه للضريبة المطلوبة منه حتى لو كان المبلغ المطلوب بسيطا جدا يتم تطبيق القانون عليه وهو الأمر غير الموجود في حال كان الشخص المطلوب منه دفع الضرائب هو من المتنفذين وفي هذه الحالة يمارس ضغوطه ونفوذه من اجل شطب الضرائب المطلوبة منه فيتم التساهل معه وتكون النتيجة ضياع ملايين الدنانير على خزينة الدولة .

الأمر الآخر وهو الذي تتجاهله الحكومة وهو ان نسبة العجز في الموازنة وبشكل شهري هو 100 مليون دينار يعني لو قامت الحكومة باستيفاء المبلغ الحالي المطلوب من المواطن بدل الرفع وهو 500 مليون دينار ماذا تفعل اذن في المرة القادمة على فرض أن العجزف والنزيف في الموازنة مستمر هل ستلجأ مجددا الى الرفع ومالذي سترفعه بعد سلسلة الرفعات التي تمت والتي شملت سلعا اساسية لايستغني عنها المواطن ولاتستقيم حياته بدونها .

نعتقد ان الحكومة مخطئة في هذا النهج لأن المشكلة ليست في الأسعار ولا في الضرائب بل المشكلة أو الخلل في اسلوب الحكومة في حل المشاكل وهو نفس الاسلوب الذي تتبعه جميع الحكومات حيث يتم التوجه لجيب المواطن الذي لم يعد يمتلك أي شيء ونرى أنه لابد من توفر الارادة لدى الحكومة لتحصيل الأموال التي ضاعت على الخزينة والتي أستولى عليها الكثير من المتنفذين حيث تمتع هؤلاء بهذه الأموال ووضعوها في ارصدتهم مستفيدين من مناصبهم على حساب المواطن العادي ونعتقد أن بمقدور الحكومة ملاحقتهم وتقديمهم للقضاء خاصة في مثل هذه الظروف الذي ينتظر المواطن حدوث مجزرة حقيقية وفوضى من ناحية الغلاء وكثرة الضرائب والقوانين مما يضيف تعقيدات جديدة على معيشته هو بالغنى عنها اصلا .

لانرى أي سبب يدعوا الحكومة للسكوت عن الفاسدين خاصة وهي اول من اعلنت عن عزمها على ملاحقتهم منذ فترة طويلة ولكنا ولغاية هذه اللحظة لم نرى أي شيء فالفساد انتشر بشكل كبير لهذا الفساد أشكال وصور كثيرة سواء كان تهرب ضريبي او صفقات مشبوهة أو عطاءات غير قانونية احيلت على أشخاص معينيين وبطريقة مخالفة للقانون وعلى قاعدة التنفيع ل س او ص من الناس وذات هؤلاء الاشخاص المستفيدين من هذا الوضع مازالوا مستمرين في فسادهم ومازالت خزينة الدولة تتعرض للنهب ومازال المواطن يعاني فهو الذي سيدفع ثمن الفساد من قوته وقوت ابنائه .

هل تبرهن الحكومة للناس انها جادة في هذا الامر ؟