اجتماع سري للتحالف الدولي في الأردن

الحرة نيوز –

يجتمع ممثلين عن الأردن ووزارة الدفاع العراقية، بشكل سري، مساء اليوم الثلاثاء، وغدا الأربعاء، في أحد فنادق البحر الميت’، بطلب من مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للتحالف الدولي بريت ماكغورك.

واوضح مصدر مطلع ان موعد الاجتماع معلن لكن تفاصيله سرية ولا يسمح لوسائل الإعلام بالتغطية.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت، في 9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أن ‘مبعوث الرئيس الأمريكي دعا إلى عقد مباحثات بين مجموعة مصغرة من أعضاء التحالف، يوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري’، موضحة أنه ‘مع تحرير الموصل والرقة فإن الاجتماع سيكون فرصة جيدة للشركاء كي يناقشوا الخطوة التالية لضمان هزيمة تنظيم ‘داعش’.