الطفيلة .. ” جرافة” تغرق القادسية بالظلام

الحرة نيوز –

-أعادت شركة توزيع الكهرباء في محافظة الطفيلة التيار الكهربائي مساء الثلاثاء لمنطقة القادسية، بعد انقطاع قصير، إثر صدم جرافة بمحطة مجمعة بقدرة (400 ك.ف.أ) بالقرب من مثلث منطقة ضانا.

وقال مدير كهرباء الطفيلة المهندس عبد الحفيظ الخلفات إن الحادث أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن نحو (1700) مشترك، ما استدعى كوادر الشركة إلى التوجه فوراً للمكان وإعادة التيار على الفور عبر النظام الحلقي من منطقة معان وبسرعة قياسية.

وأكد الخلفات أن عدداً محدوداً فقط من المنازل بقيت دون تيار، والعمل جار على إعادة التيار لها، مؤكداً حرص الشركة على ديمومة إيصال التيار الكهربائي للمواطنين بأعلى درجات السرعة والكفاءة.