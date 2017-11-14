2312 طالبا أردنيا يدرسون في أمريكا

الحرة نيوز –

أكدت السفارة الأمريكية في عمان، أن عدد الطلاب الأردنيين الذين يدرسون حالياً في المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء الولايات المتحدة ثابت في عام 2017، وهو ما يعادل تقريباً الرقم القياسي المسجل في العام الماضي للطلاب الأردنيين في الولايات المتحدة، وفقاً لتقرير سنوي صدر بالأمس من قبل معهد التعليم الدولي، بدعم من مكتب وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون التعليمية والثقافية.

وأشارت السفارة في بيان صحفي وصل صحح خبرك، الثلاثاء، إلى أن تقرير “الأبواب المفتوحة” لعام 2016/2017 يظهر أنه يوجد حالياً 2312 طالب أردني يدرسون في الولايات المتحدة خلال السنة الدراسية الأخيرة التي تتوافر عنها بيانات.

ولا يشمل هذا الرقم الطلاب الذين يحملون الجنسيتين الأردنية/الأمريكية، الذين يمثلوا أقل من واحد في المئة انخفاض من 2015/2016.

ويظل الأردن في المرتبة الثامنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعدد الطلاب في الولايات المتحدة.

وتجاوز العدد الإجمالي للطلاب الدوليين في الجامعات والكليات الأمريكية المليون، للمرة الثانية على التوالي خلال العام الدراسي 2016-2017، بزيادة قدرها 3% مقارنةً بالعام السابق.

وعلى العكس من ذلك، هناك حوالي 970 طالب أمريكي في المؤسسات في الأردن هذا العام، بانخفاض بسيط عن العام السابق.