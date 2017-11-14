حصيلة ضحايا زلزال إيران 530 قتيلا

الحرة نيوز –

أفادت وكالة أنباء “فارس”، بارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب غرب البلاد، إلى 530 قتيلا وأكثر من 8 آلاف مصاب.

وأشارت الوكالة الإيرانية، إلى أن “عمليات الإنقاذ انتهت في إقليم كرمانشاه غرب البلاد، الذي شهد الأحد الماضي زلزالا بلغت شدته 7.3 درجة”.

من جانب آخر، أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري، الثلاثاء، أن “الحرس الثوري والتعبئة سيشرعان ببناء وحدات سكنية في المناطق الريفية المنكوبة بالزلزال غرب البلاد”.

وأشار القائد الإيراني، إلى أن مقر “خاتم الأنبياء” للبناء والأعمار، متواجد في المنطقة مع الكثير من المعدات والمكائن الثقيلة، وأنهم “سيبدؤون وبالتعاون مع الحرس الثوري بإنشاء الوحدات السكنية فور الانتهاء من عمليات إزالة الأنقاض”.