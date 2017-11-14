دراسة طرح نقاط مجانية لشحن المركبات

الحرة نيوز –

تدرس أمانة عمّان الكبرى، تركيب محطات شحن خاصة بالمركبات الكهربائية، بالمجان، في مناطق مختلفة من العاصمة، حسب مصادر متطابقة.

وقالت المصادر لـ”الحرة”، إن الأمانة تدرس الأثر المالي، لتركيب محطات شحن مجانية، في مناطق مختلفة من عمّان.

وأوضحت أن أمانة عمّان، تتجه إلى تركيب 30 محطة شحن للمركبات الكهربائية، في المراكز والإدارات التابعة لها.

وما يزال أمر طرح هذه المحطات بالمجان، أو مقابل بدل مالي تحت الدراسة، فيما من المؤكد تركيبها على أي حال، وفقا للمصادر.

ويهدف المشروع، إلى تشجيع المواطنين على اقناء المركبات الكهربائية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وارتفع الإقبال، خلال العام الحالي، على المركبات التي تعمل بشكل رئيسي على الطاقة الكهربائية.