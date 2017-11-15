اجواء خريفية معتدلة الحرارة حتى الجمعة

الحرة نيوز –

– تكون الاجواء اليوم الاربعاء خريفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت، مع تواجد غبار خفيف في معظم مناطق المملكة يتناقص تدريجياً مع ساعات المساء، وظهور غيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

وحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تبقى الأجواء غدا خريفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، ودافئة نسبيا في الأغوار، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.

ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الجمعة مع بقاء الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، ودافئة في الاغوار، والرياح شرقية خفيفة السرعةً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 25 الى 12 درجة مئوية والمناطق الشمالية 25 الى 10 والمناطق الجنوبية 21 الى 10 وتصل العظمى في مدينة العقبة إلى 31 والصغرى 17 درجة.