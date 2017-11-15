مستشفيات خاصة مهددة بالاغلاق

الحرة نيوز –

– قالت مصادر طبية إن بعض المستشفيات الاردنية الخاصة تشهد استقالات جماعية من قبل الكوادر الطبية إثر الأزمة المالية التي تعصف بها، ونتيجة عدم صرف رواتب العاملين منذ شهور.

وأضافت المصادر إن الأزمة جاءت نتيجة انخفاض أعداد المرضى العرب المراجعين للأردن وانخفاض مستويات السياحة العلاجية في المملكة، اضافة إلى تراكم الديون على الحكومة الليبية وعدم قدرة المستشفيات على المطالبة بها لعدم وجود حكومة تدير ليبيا.

ولفت المصدر إلى أن الأزمة سيكون لها بُعدان؛ الأول دفع العديد من العاملين في هذا القطاع الى البطالة والدخول في نزاعات عمالية، والآخر توقف العمل بهذا القطاع الحيوي نتيجة الاوضاع الصعبة التي يمر بها.

وأكد مسؤول ملف الاعتداءات الطبية في نقابة الأطباء، الدكتور هشام فتياني، إن القطاع الصحي بشكل عام يمرّ بأزمة غير مسبوقة نتيجة الأوضاع الاقتصادية في المملكة وتوقف ما يسمى بالسياحة العلاجية وانخفاضها إلى أدنى المستويات، ما أدخل بعض المستشفيات الخاصة في أزمة حقيقية.

وأضاف الفتياني ان هذه الظاهرة ستنعكس سلبا على القطاع الصحي في المملكة، مشددا على ضرورة عدم اهمال ما يجري وعدم اعتباره أمرا طبيعيا.

وقال الفتياني إن النقابة تنتظر انتخاب رئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب لوضعه في صورة قرارات النقابة القادمة والتصعيد المتوقع نتيجة مماطلة وزارة الصحة والحكومة بعدم الاستجابة الى مطالب النقابة في عدة ملفات.