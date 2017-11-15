الرئيس اللبناني عون: الحريري محتجز في السعودية، ولا يمكننا الانتظار

الحرة نيوز –

أكّد رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، أمام وفد المجلس الوطني للإعلام، أنّ رئيس الوزراء سعد الحريري “محتجز في السعودية”.

وقال: “لا شيء يبرر عدم عودة الرئيس الحريري بعد مضي 12 يوماً. وعليه نعتبره محتجزا وموقوفا، ما يخالف اتفاقية فيينا وشرعة حقوق الانسان”، وتابع: “لا تخافوا، لا اقتصادياً ولا مالياً ولا أمنياً، البلد آمن والسوق المالية تعمل كما يجب، والوحدة الوطنية صمام الأمان”، وأضاف: “لا يمكن البت باستقالة قدمت من الخارج، فليعد الى لبنان لتقديم استقالته او للرجوع عنها او لبحث أسبابها وسبل معالجتها”.

واشار الى انه “لا يمكننا اطالة الانتظار وخسارة الوقت، اذ لا يمكن إيقاف شؤون الدولة”