مؤسسة الغذاء والدواء تلتقي مدراء مراكز اجراء الدراسات الدوائية

الحرة نيوز –

ناقش مدراء مراكز اجراء الدراسات الدوائية في الاردن، ولجنة الدراسات الدوائية موضوعات تتعلق بإجراء الدراسات الدوائية، وسبل تطويرها والسعي للارتقاء اكثر بمستوى الاردن المتميز في هذا المجال.

واثنى رئيس اللجنة،مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات، خلال الاجتماع على جهود المراكز وتقدمهم، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، لافتا الى ان الأردن يتمتع بوجود قانون ينظم عمل الدراسات ويحمي حقوق المتطوعين والمراكز معا.

وأعلن عبيدات، عن ان المؤتمر الدولي الثاني للغذاء والدواء، الذي سيعقد في موعده بشهر آذار المقبل، تحت عنوان ” الصناعات الدوائية والدراسات السريرية .. نحو النمو والابتكار”، الذي يركز على موضوع الدراسات السريرية وتشجيع مزيدا من الاستثمار في هذا المجال.

ودعا عبيدات، المراكز إلى البدء بإجراء الدراسات غير النمطية، والتي تجلب مزيدا من الاستثمارات للأردن، مبديا استعداد المؤسسة إلى تقديم كافة الدعم والإمكانات اللازمة لهم للمضي قدما بإجرائها.