انطلاق وكالة نيروز الاخبارية على الشبكة العنكبوتية

الحرة نيوز –

انطلقت رسميا وكالة نيروز الاخبارية على الشبكة العنكبوتية على الرابط http://www.nayrouz.com/ كوكالة اخبارية شاملة ومنوعة في تغطية الشان المحلي والعربي والعالمي اضافة للاخبار الثقافية والفنية والصحية والسياسية.

وياتي اطلاق الوكالة الاخبارية لوضع القارئ الاردني في صورة المستجدات والاحداث اليومية من خلال تغطيات اخبارية متزنة ونوعية تتناول المواضيع المطروحة والمتداولة التي تهم المواطن لتضعه بصورة ما يجري من احداث اولا باول.

واكد مدير عام وكالة نيروز الاخبارية خليل سند الجبور ان الوكالة ستعنى بمتابعة التغطية الاخبارية ضمن خطة مدروسة متكاملة من خلال تزويد الجمهور بالاحداث المختلفة اولا باول وعلى مدار الساعة بشكل مهني وموضوعي يستند على اسس واخلاقيات العمل الصحفي من خلال كادر متخصص بالجانب الصحفي والاعلامي.

واضاف الجبور ان الوكالة الاخبارية وطنية بامتياز ولن تحيد عن الثوابت الاردنية وستنحاز لنصرة الوطن والقائد والمواطن الاردني عبر مساندته والوقوف لجانبه من خلال طرح قضايا ومشاكل المواطن بشكل معمق ومحايد وموضوعي ومهني معربا عن امله في ان تكون نيروز الاخبارية اضافة جديدة للاعلام الاردني بما ستقدمه للقارئ .