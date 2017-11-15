كشف ملابسات مقتل طالب جامعي في المزار الشمالي

الحرة نيوز –

حددت الاجهزة الامنية في شرطة اربد هوية مرتكبي حادثة مقتل طالب جامعي يبلغ من العمر 19 سنة في مدينة المزار الشمالي امس الثلاثاء.

واوضح مصدر امني مسؤول ان عملية بحث واسعة تجري عن المشتبه بهم بالحادثة والمركبة التي كان يستقلونها اثناء الواقعة والذين تم تحديد هويتهم مبينا ان المشتبه بهم من خارج لواء المزار.

وبين المصدر ان المشتبه بهم قاموا بسرقة عدد من رؤوس الماشية من داخل منزل المجني عليه وعند مشاهدته لهم قام باللحاق بهم وقام بإلقاء نفسه على واجهة البكب اب الذي كان يستقله المشتبه بهم وساروا به مسافة طويلة قبل ان يسقط عن المركبة ويتعرض لكسور في الجمجمة وفي انحاء متفرقة من جسمه.

واشار مصدر طبي انه تم اسعاف الشاب الى مستشفى الامير راشد العسكري الا انه توفي اليوم الاربعاء متأثرا بإصابته.