هل الحكومة ستعطي مهمة تحديد مستحقي دعم الخبز لشركات خاصة ؟

الحرة نيوز –

نفى الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي أن يكون هناك تعاقد مع شركات خاصة لغايات تحديد مستحقي دعم الخبز؛ مشيراً إلى أن الحكومة هي من سيدير عملية التوزيع، ولم تتخذ الحكومة أي قرار بهذا الشأن.

وأضاف برماوي أن إدارة عملية الدعم ستتم من خلال وزارة المالية بحسبة تضمن حصول المواطن على الدعم واستمرارية ذلك.

وبحسب برماوي فلا يوجد وقت محدد للاعلان عن تفاصيل القرار، ولا يزال الموضوع قيد البحث حتى اللحظة وليس هناك موعد لتحديد لرفع الدعم وتحديد آلية توزيعه للأردنيين وسيتم الكشف عن كافة التفاصيل بعد اكتمال الدراسات بهذا الملف.