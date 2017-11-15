مغتربة أردنية تقدم 7 آلاف دينار لكل من يساهم بنظافة منطقته

الحرة نيوز –

قررت المغتربة الأردنية في الإمارات العربية المتحدة ورود خصاونة، أن تسهم في جمال الأردن ونظافته بوضع مبلغ مالي يصل الى أكثر من 7 آلاف دينار لكل من يساعد في مبادرة “أردن الخير”.

ورود التي التقتها وكالة الأنباء الأردنية بترا قالت إنها زارت الأردن عدة مرات، وفي زيارتها الأخيرة والسيارة تنقلها بين مطار الملكة علياء الدولي وبيتها، شاهدة كثيرا من الجمال الذي يحتاج أن يُبنى عليه فقررت القيام بمبادرة أسمتها “أردن الخير” ورصدت لها مكافأة مالية.

“نظافة البلاد من الإيمان” تقول ورود، وتضيف أن الأردن يستحق الكثير من أبناءه خاصة من يملكون المال، والمساهمة ببقاء شوارع قراه وبواديه ومدنه نظيفة تسر الزائرين والمقيمين، وتعزز قيم الولاء والانتماء لهذا التراب.

وتبين أن هدف المبادرة، هو خلق روح التعاون بين الأفراد، ونشر الوعي والثقافة، والتعود على المسؤولية والاعتماد على النفس، وخلق أردن نظيف وأخضر وإعادة تجميل الشوارع والمناطق السياحية وزيادة الانتماء.

وأشارت الخصاونة، الى انه لا يوجد شروط تعجيزية للاشتراك في المسابقة، فقط يجب أن تكون محبا للأردن وتطمح من قلبك أن تبقى المملكة هي الاجمل والأنظف، وأن يكون المشترك قادرا على تحمل المسؤولية والعطاء والقيادة.

وحول الاشتراك في المبادرة قالت ورود إن الطريقة بسيطة، تكون بالتسجيل عبر صفحة المسابقة من خلال الرابط (https://goo.gl/jQy1o4)، وتسجيل الاسم والرقم والبريد الالكتروني، وفي أي محافظة ترغب بالعمل، حيث سيتم التواصل مع الراغب في الابداع والانجاز.

واضافت، أن طريقة العمل ستكون بالطلب من المشترك تشكيل فريق لا يقل عن (20 شخصا)، ووضع خطة للمنطقة المستهدفة بالعمل، وزيارة المدارس والجامعات وشرح أهمية المبادرة وأهدافها.

وأكدت ورود، أن المشترك سيسهم بنشر ثقافة النظافة بين السكان، بأسلوب لائق وطلب المساعدة بالتنظيف أمام بيوتهم، وطلاء الأماكن الأمامية للبيت المطلة على الشارع وزراعتها، في حال توفر مكان مناسب، ونشر ثقافة النظافة والجمال بين أصحاب المحلات التجارية، وطلب المساعدة من البلدية في إنجاز ذلك.

كما أكدت، على ان اختيار الفائز سيكون بناء على الفريق الأكبر تشكيلا، ومن قام بزيارة أكبر عدد من المدارس واستطاع ايصال الفكرة ومساعدة الطلاب في تجميل المنطقة، ومن قام بزيارة اكبر عدد من البيوت والمحلات التجارية وأقنعهم بتنظيف المكان.

وخصصت الخصاونة، جوائز للفائزين قيمتها (أكثر من 7 الاف دينار )، موزعة على( 4 الاف للمركز الأول)، و(الفي دينار للمركز الثاني)، و(ألف دينار للمركز الثالث)، مشيرة الى ان آخر موعد للتقديم سيكون 17 تشرين الثاني الجاري، وستكون مدة المبادرة 3 اسابيع من تاريخ بداية العمل.