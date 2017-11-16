مسؤول كبير في كوريا الجنوبية يستقيل إثر فضيحة فساد

الحرة نيوز –

قدم رئيس سكرتارية الرئاسة للشؤون السياسية في كوريا الجنوبية جون بيونج هيون استقالته اليوم الخميس إثر فضيحة كسب غير مشروع مدوية، طالت اثنين من مساعديه السابقين.

وجدد هيون للصحفيين حسب وكالة يونهاب الرسمية نفيه التورط في الفضيحة، وقال أنه على استعداد لمواجهة تحقيقات النيابة العامة.

وأضاف أنه يشعر بإحباط عميق لأنه تسبب في مشاكل للرئيس على الرغم من أنه فعل ما بوسعه لخدمته في فترة وجيزة.

وأضاف، أنه يعبر عن أسفه مجددا للأفعال المستنكرة التي ارتكبها مساعدوه السابقون، موضحا أنه سيشرح موقفه للنيابة العامة في أي وقت.

ويأتي تقديم هذه الاستقالة بعد يوم من إعلان النيابة العامة بأنها “حتما” سوف تستجوب هيون بشأن تلك الفضيحة.