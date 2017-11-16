وفد اعلامي اماراتي يطلع على تجربة هيئة الاعلام

الحرة نيوز –

التقى مدير عام هيئة الاعلام محمد قطيشات بوفد المجلس الوطني للإعلام في دولة الامارات العربية المتحدة ضمن التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في مجال الاعلام.

وعرض قطيشات خلال اللقاء عمل هيئة الاعلام خاصة بمجال التراخيص ومتابعة المحتوى الاعلامي وانعكاساتها على الاداء الاعلامي بمختلف مستوياته.

واكد قطيشات ان الهيئة تعمل على تطوير التشريعات الاعلامية لمواكبة مستجدات العصر، وتبذل ما بوسعها لتطوير اداء الاعلام الاردني وخلق بيئة استثمارية مناسبة في هذا المجال .

وبين ان الهيئة حققت نقلة نوعية في مستوى ادائها لا سيما في مجال الخدمات المقدمة للمراجعين.

واطلع الوفد الذي ترأسه المدير التنفيذي للشؤون الاعلامية في المجلس الدكتور راشد خلفان النعيمي، على عمل مديريات الهيئة واساليب وبرامج عملها .

وضم الوفد خلال الزيارة التي استمرت يومين، مدير ادارة التراخيص الاعلامية ناصر التميمي، والمستشار القانوني ايمن الخصاونة، ومديرة الاتصال الحكومي نسرين الهرمودي.