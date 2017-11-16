الفساد الاعظم

الحرة نيوز – النائب محمد الرياطي

طالما ان فساد (((سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة وشركة العقبة لادارة الموانىء))) لم يعالج فاعلم ان الاردن في خطر جسيم . لان وراء هذه المؤسسات مئات الملايين من الهدر في المال العام تحت مسميات عدة .

هل تعلموا انني وجدت ((( سلطة العقبة تنفق على مجموعة قضاة يعملون بالمحاكم))) منها “الجمارك والضريبة والاستئناف ” وتعطيهم بدل اقامة وسكن وتنقلات وسفر وغيره ؛ مع العلم انهم يحكمون بقضايا تخص السلطة .

وذلك بعد ان ورد لمسامعنا ان معظم القضايا ان لم تكن جميعها تكسبها السلطة مهما بلغ قوة المحامين للطرف الآخر .

#فعملت على توجيه هذه الاسئلة المرفقة وزرت رئيس المجلس القضائي الاسبوع الماضي وابلغته وزرت ايضا وزير العدل وابلغته بان اية نفقات تريد دفعها السلطة يجب ان تعطى لوزارة العدل ووزارة العدل هي المسؤولة عن توزيعها على القضاة لانهم تحت مظلة وزارة العدل . فلا يجوز للقاضي الذي يحكم ان يقبض من اي طرف له قضية منظورة عنده حتى لا تؤثر على سير العدالة .

#مرفق احد الاسئلة المقدمة منا .

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#لأجل ذلك الكثير من المسؤولين في العقبة يتآمرون علي ظنا منهم انهم كلما ضغطوا علي ان ارضخ لهم . اللهم ان نسالك الثبات والقوة حسن التوكل عليك وان تنصرنا يالله على الفاسدين .

الله يستر من تاليها