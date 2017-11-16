مفكرة اليوم.. قائمة بالمناسبات المحلية

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الحرة نيوز –

فيما يلي قائمة بالمناسبات المحلية المتوقعة لهذا اليوم الخميس:- * محليات: – الاحتفال بيوم الفلسفة العالمي الساعة التاسعة صباحا في الجامعة الاردنية.

– محاضرة بعنوان “تجربة النساء ذوي الاعاقة في الانتخابات البلدية” الساعة الحادية عشرة صباحا في فندق الفنار بالاس.

– جولة لأمين عام الديوان الملكي يوسف العيسوي على مشاريع مبادرات ملكية الساعة الثامنة والنصف صباحا في منطقة الموقر.

– وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز يرعى المعرض المهني الشامل على مستوى المملكة الساعة الثانية عشرة ظهرا في مدرسة النزهة.

– انعقاد المؤتمر الاردني الأول للتغذية الساعة الخامسة مساء في فندق حياة عمان.

– وزير الصحة الدكتور محمود الشياب يرعى افتتاح المعرض السادس للتغذية الساعة السادسة مساء في فندق زارا اكسبو.

* محافظات: – حفل تكريم العالم الدولي الاردني الدكتور محمد سلامة عبيدات الساعة الخامسة مساء في مجمع النقابات المهنية فرع اربد.

– مديرية ثقافة المفرق تعقد دورة فن الفسيفساء لذوي الاحتياجات الخاصة/ جمعية المكفوفين الساعة العاشرة صباحا في جمعية جرش للحرف اليدوية.

– مديرية ثقافة الزرقاء تعقد ندوة بعنوان “اليوم العالمي للتسامح” الساعة الحادية عشرة صباحا في منتدي الرصيفة للثقافة والفنون.

– مديرية ثقافة الزرقاء تقيم مختبر المسرح الجوال الساعة السادسة مساء في مركز الملك عبدالله الثاني/ الزرقاء.

– مديرية ثقافة الزرقاء تنظم محاضرة حول الجرائم الالكترونية الساعة الحادية عشرة صباحا في مركز الاميرة سلمى للطفولة/ الزرقاء.

* ثقافة: – حفل إشهار رواية “أديب في الجنة” للكاتب والفنان التشكيلي محمود شاهين الساعة السادسة مساء في مقر رابطة الكتاب الأردنيين.

* رياضة: – ختام بطولة دوري الناشئين لكرة اليد بين فريقي عمان والحسين الساعة السابعة والنصف مساء في قاعة الاميرة سمية بنت الحسن.

– اجتماعات مجلس ادارة الاتحاد الاسيوي لألعاب القوى الساعة التاسعة صباحا في قاعة فندق الكمبنسكي.

– الجولة السادسة من البطولة التصنيفية الثانية للشطرنج الساعة الخامسة مساء في قاعة اتحاد الشطرنج بمدينة الحسين للشباب.

– انطلاق منافسات دوري كرة السلة 3*3 للناشئين تحت سن 18 سنة الساعة العاشرة صباحا في ملاعب مجمع الملك حسين للأعمال.