وفيات الخميس 16/11/2017

بواسطة Jordan Alhurra -
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الحرة نيوز –

– محمد رضوان علي ابو رمان – السلط

– عبدالعزيز عزت عبد العزيز شحادة – شفابدران

– عبدالكريم محمد محمود العبابنة – بلدة سال

– عصمت موسى الدجاني

– جودت محمد ناصر الشنابلة – خلدا

– رفاه حاتم غنيم – دابوق

– خالد موسى السليمان – بلدة رحابا

– كوثر عبدالحميد العدوان – الشونة الجنوبية

– حسين شافع سليمان العريدي – عرجان

– عيسى جورج عيسى ايوب – بلدة عنجرة

– سعاد نعمه فاضي فاخوري – جبل اللويبدة

– راتب سليم محمود بيبرس – اربد

– رقية عبدالقادر الرفاعي – ياجوز

– مفلح محمد محمود سالم عبيدات – حرثا

– نعمة احمد علي الغرايبة – بيت راس

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