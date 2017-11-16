وفيات الخميس 16/11/2017

الحرة نيوز –
– محمد رضوان علي ابو رمان – السلط
– عبدالعزيز عزت عبد العزيز شحادة – شفابدران
– عبدالكريم محمد محمود العبابنة – بلدة سال
– عصمت موسى الدجاني
– جودت محمد ناصر الشنابلة – خلدا
– رفاه حاتم غنيم – دابوق
– خالد موسى السليمان – بلدة رحابا
– كوثر عبدالحميد العدوان – الشونة الجنوبية
– حسين شافع سليمان العريدي – عرجان
– عيسى جورج عيسى ايوب – بلدة عنجرة
– سعاد نعمه فاضي فاخوري – جبل اللويبدة
– راتب سليم محمود بيبرس – اربد
– رقية عبدالقادر الرفاعي – ياجوز
– مفلح محمد محمود سالم عبيدات – حرثا
– نعمة احمد علي الغرايبة – بيت راس