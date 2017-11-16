صرف المكرمة الملكية لابناء المعلمين

الحرة نيوز –

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن البدء بصرف المستحقات المالية المخصصة للمكرمة الملكية السامية لأبناء المعلمين من طلبة السنة الأولى الذين استكملوا إجراءات الايفاد للعام الدراسي الجامعي 2017/2018.

ودعت الوزارة الطلبة المستفيدين إلى مراجعة بنك القاهرة عمان بفروعه المختلفة في المملكة؛ لاستلام مستحقاتهم المالية ابتداءً من يوم الأحد الموافق 19/11/2017 مصطحبين معهم هوية الأحوال المدنية.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستقوم لاحقاً بصرف المستحقات المالية للطلبة من مستوى سنة (ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة) تباعاً بنفس الآلية.