2741 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

الحرة نيوز –

– بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة الى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس،2741 طنا، منها 1798 طن خضار والباقي فواكه وورقيات من مختلف الاصناف.

وحددت نشرة قائمة بأسعار الاصناف التي وردت الى السوق حسب ادنى واعلى سعر للكيلو الواحد، ومنها: باذنجان اسود عجمي بين 100-300 فلس، بصل ناشف 250 – 500 فلس، البطاطا 200 – 600 فلس، البندورة 100 -350 فلسا، الجزر400 -500 فلس، الخيار50-300 فلس، الزهرة 150 – 350 فلسا، زيتون 700 فلس- 2 دينار، الكوسا 150- 700 فلس، شمام 100- 200 فلس، الليمون 250 فلسا – 1 دينار، موز بلدي 250-700 فلس.