الفقر هو الخطر الأشد فهو الأكثر فتكاً بالناس

الحرة نيوز – د. سطام حاكم الفايز

أعود من جديد لأُطل عليكم ولأكتب مرة أخرى بل لمرات ومرات عن الهم الذي يشغل كل مواطن والذي أصبح قضيته الرئيسية وهو الفقر حيث لم أجد بحكم موقعي رئيسا للتجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي لم أجد بحكم تواجدي المستمر مع الناس سوى هذه القضية وكل حديث لايخلوا من التطرق للمعاناة اليومية فكل انسان في هذا الوطن يشعر بالقلق الشديد مما يخبئه المستقبل وزاد من حجم هذا القلق حديث المسؤولين الذي لايبعث على الاطمئنان ومما ينتظر الناس في الايام القادمة بل يتساءل المواطن وهل هناك أسوأ من الوضع الحالي فقد وصلنا الى مرحلة لانُحسد عليها وهل هناك مصيبة أشد من عدم تمكن الكثير من المواطنين من توفير القوت لأبنائهم وهل هناك مصيبة أشد من أن لايمتلك المواطن ثمن جالون كاز وهل هناك ماهو اشد من عدم تمكن الكثير من الناس من الحصول على العلاج وثمن الدواء رغم أن هذا من حقهم ومن صلب واجبات المسؤولين ..

ويتحدث الناس عن الفساد وعن المسؤولين الذين يصولون ويجولون ولايجدون من يردعهم وكأن هذا الوطن عبارة عن ملكية خاصة لهم يتصرفون كما يريدون ويستولون على حقوق المواطن الذي لاسند ولاظهر له ولااحد من هؤلاء المسؤولين يفتح ابوابه للمواطنين ليستمع لهم ويعرف حقيقة معاناتهم بل فمعظم هؤلاء المسؤولين لايعرفون الاردن ومن النادر أن يقوم أحدهم بتفقد المواطنين ومعرفة حاجياتهم وكأنه أي المسؤول قادم من كوكب آخر

سبق وأن حذرت المسؤولين في جميع مقالاتي السابقة عن خطورة الأوضاع مبينا أن الفقر هو الخطر الأشد فهو الأكثر فتكا بالناس من الحروب نفسها فالمواطن الذي يواجه صعوبة في توفير الطعام لأبنائه مستعد لأن يرتكب أي جريمة والشاب الذي لايجد فرصة عمل لن يتردد في ارتكاب أي جريمة أيضا وقد حدث ماحذرنا من حدوثه فالسجون مليئة والمخدرات منتشرة والجريمة بكل انواعها متفشية وهذا تحصيل حاصل وأمر طبيعي ناجم عن المشكلة الرئيسية وهي الفقر فمثل هذه المشكلة تؤدي الى وقوع كافة اشكال الجرائم كما تؤدي الى فقدان المواطن الثقة بالمسؤولين ونزع الانتماء من النفوس وتشيع ثقافة الكراهية والحقد وعدم الانتماء للوطن وتؤدي الي شعور المواطن بانه غريب في وطنه وليس ضمن أولويات المسؤولين فهو ليس من ضمن اهتماماتهم …جميع ذلك أوصلنا الى طريق مسدود

ويتساءل الناس عن مايخبئه لهم المستقبل والى اين يسيرون وماهي النهاية حيث أن جميع المؤشرات تدل على وقوع كارثة لاتحمد عقباها ولم يتبقى حتى لو بصيص من أمل أو أي شيء يشير الى تبدل الأحوال ..

وجدت بحكم احتكاكي بالمواطنين بشكل يومي أن اوجه هذه الرسالة على قاعدة ذكر ان نفعت الذكرى…