ضبط فياجرا منتهية الصلاحية بإربد

الحرة نيوز –

ضبطت مديرية الشؤون الصحية في بلدية اربد الكبرى الجمعة، في سوق (الحرامية) باربد كميات من المنشطات الجنسية “فياجرا” ومنشطات رياضية للعضلات منتهية الصلاحية، اضافة لضبط حوالي 77 كيلو اسماك فاسدة و100 كيلو من الحلويات غير صالحة للاستهلاك البشري حيث جرى اتلافها فورا حفاظا على صحة وحياة المواطنين.

وقال مدير الشؤون الصحية في بلدية اربد الكبرى الدكتور محمود الشياب انه في ظل وضع برنامج رقابي مستمر ودائم، فقد انخفض حجم المخالفات، كون البائعين لمسوا ان الجهات الرقابية حاضرة وموجودة في السوق.

واضاف الدكتور الشياب ان هذه الكميات من الفياجرا والمنشطات الرياضية والاسماك والحلويات ضبطت في السوق وتم اتلافها فورا داعيا المواطنين للحذر عند الشراء من هذا السوق في ظل وجود عدد من ضعاف النفوس الذين يتاجرون بصحة وحياة المواطنين الا انه اكد ان المديرية مستمرة برقابتها على السوق بشكل دائم.