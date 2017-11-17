امطار واجواء باردة في مختلف مناطق المملكة منتصف الاسبوع

الحرة نيوز –

يتوقع بمشيئة الله أن تحدث تغيرات كبيرة على الأجواء والأنظمة الجوية في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بما فيها المملكة، اذ من المنتظر أن تصبح الأجواء أكثر برودة مع ظهور الغيوم وارتفاع فرص الأمطار في بعض المناطق.

وتسبق تلك التقلبات في الأنظمة الجوية، تأثير للشرقية على مختلف مناطق المملكة يومي الجمعة والسبت، تترافق مع سيطرة للأجواء الجافة كما تتجاوز درجات الحرارة 25-27 مئوية في مختلف المناطق بما فيها أجزاء من العاصمة عمان.

ومن غير المستبعد ترافق الشرقية ببعض الغبار في الأجواء مع نهاية الأسبوع (خاصة السبت).

تغيرات جوهرية مرتقبة على الأجواء

وتبدأ التغيرات الجوية اعتباراً من ليلة السبت، وذلك على إثر تمدد منخفض البحر الأحمر من الشرق نحو المملكة، يترافق مع اندفاع رياح أكثر برودة في طبقات الجو قادمة من الغرب، حيث يؤدي دخول الهواء البارد الى اضطراب جوي (ضعيف) في طبقات الجو المتوسطة والعالية، يتمثل بتكاثر الغيوم المتوسطة والعالية مع تهيؤ الفرصة لهطول زخات محلية عشوائية من الأمطار مع ساعات الليل وصباح الأحد.

ويميل الطقس للاستقرار بعد ذلك (الأحد والاثنين)، لكن مع توقع ازدياد في برودة الأجواء وظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

النصف الثاني من الاسبوع .. اندفاع كتلة هوائية باردة جديدة

وتُشير التوقعات الى أن الفارق الحرارة المتوقع بين نهاية الأسبوع ومنتصف الأسبوع الجديد قد يصل الى 15 درجة مئوية وذلك بسبب توقع اندفاع كتل هوائية أكثر برودة نحو الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، تعمل على سيطرة للأجواء الباردة بشكل واضح بالتزامن مع ارتفاع فرص الأمطار لاسيما خلال النصف الثاني من الأسبوع الجديد، بحيث قد تتدنى درجات الحرارة ليلاً في بعض الجبال العالية والمناطق الصحراوية الى حدود خمسة درجات مئوية فقط.