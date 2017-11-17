سعوديون يطالبون المخادمة بـ(العدل)

الحرة نيوز –

طالب مشجعون لفريق الهلال السعودي، الحكم الأردني أدهم مخادمة، بـ”العدل” خلال إدارته لقاء فريقهم في ذهاب نهائي أبطال آسيا.

ودشن المشجعون، وسما، رصدته “الحرة”، حمل عنوان “رسالة هلالي لحكم النهائي”، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، غردوا عن طريقه للحكم مخادمة.

وغرّد أحد المشجعين قائلا “الحكم هالمرة أردني، ورسالتي له لا تشوه تاريخك يا حكم ما نبي منك فزعه لكن لا تظلمنا كلها تسعين دقيقة احكمها بعدل قبل ما يحكمك عادل السموات والأرض”.

وتابع آخر “لا تهتمون بالحكم بقدر اهتمامكم للخصم، فكروا بالخصم اللي فاز على شنغهاي هذا الفريق يمكن ياكلنا انتبهوا”.

وغلب على تغريدات السعوديين، مطالبة الحكم مخادمة بـ”العدل”، بعد ما وصفوه بـ “تعرض الهلال للظلم”، في نهائي البطولة، عام 2014، الذي فاز به فريق وسترن سيدني.

ويلعب الهلال السعودي، ضد فريق أوراوا الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، السبت.