السفير العماني يؤكد متانة وخصوصية العلاقة بين بلاده والاردن

الحرة نيوز –

اكد سفير سلطنة عُمان لدى الأردن الشيخ خميس بن محمد الفارسي، اهمية دور الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وجهوده لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، كما اكد تميز العلاقات بين سلطنة عمان والاردن واعتبرها انموذجا للعلاقات العربية.

ولفت في تصريح صحفي بمناسبة العيد الوطني السابع والاربعين لبلاده إلى الخصوصية التي تجمع القيادتين والشعبين الشقيقين، وما يربطهما من اخوة حميمية وتشابك متين في القيم والتراث والعادات والتقاليد، أثمرت تطوراً ونمواً وتعاوناً مستمراً بين البلدين في مختلف المجالات.

واكد ان التعاون بين البلدين الشقيقين قائم في جميع المجالات فهناك لجنة مشتركة بين البلدين تجتمع دورياً لتفعيل الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون القائمة في المجالات الاقتصادية التجارية الصحية والزراعية والبحثية وغيرها من المجالات التي اسهمت بتحقيق التنمية الاقتصادية بين البلدين الشقيقين .

وقال “ان الاحتفال بالعيد الوطني للبلاد مناسبة نتوقف عندها لتقييم الانجازات التي تحققت في السلطنة”، مضيفا “نسعى للمزيد من انجازات النهضة والانطلاق للأفضل”.

وبين أن احتفالات السلطنة بعيدها الوطني تكتسب معاني ودلالات وتكتسي مشاعر نبيلة وعميقة مصحوبة بإنجازات ذات ملامح خاصة ومميزة وتتضافر كلها لتنطلق بمسيرة النهضة العمانية الحديثة بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد الى آفاق أرحب، بمشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، متطلعين الى غد افضل ومزيد من الإسهام العماني النشط والمسؤول في العمل من اجل السلام والاستقرار في المنطقة.