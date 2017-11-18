الخدمة المدنية” يعلن غدا عن وظائف الفئة الثالثة الشاغرة

الحرة نيوز –

– يعلن ديوان الخدمة المدنية وبالتنسيق مع دوائر الخدمة المدنية المعنية يوم غد الاحد عن وظائف الفئة الثالثة الشاغرة في الجهاز الحكومي لعام 2017، وفقا لتعليمات الاختيار والتعيين في الوظائف الحكومية المعمول بها.

وبحسب رئيس الديوان الدكتور خلف الهميسات فإن عدد الوظائف المعلن عنها والتي تم حصرها بالتنسيق مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية لعام 2017 بلغ 760 وظيفة للذكور والاناث موزعة على جميع محافظات والوية المملكة، وتشمل وظائف الخدمات الادارية المساعدة ووظائف مهنية حرفية.

وبين ان الاعلان يتضمن ازاء كل وظيفة الشروط المطلوبة لإشغالها، والمنطقة الجغرافية، والتعليمات والارشادات العامة للتقدم على وظائف الفئة المعلن عنها إضافة لعناوين وارقام مكاتب البريد المعتمدة لتقديم الطلبات في جميع مناطق المملكة، على ان يكون تقديم الطلب في مكاتب البريد الاردني من خلال البريد المسجل فقط، مؤكدا انه لن يتم قبول اي طلب على وظائف الفئة الثالثة المعلن عنها من خلال مركز ديوان الخدمة المدنية في العاصمة او احد فروعه في اقليمي الشمال او الجنوب .

واشار الهميسات الى انه وحفاظا على مستوى الخدمات التي يقدمها الديوان للمواطنين قام خلال الاسبوع الماضي بعقد ورشات عمل تدريبية لموظفي مكاتب شركة البريد في جميع مناطق المملكة لتدريبهم على آلية التعامل مع هذه الطلبات، مضيفا ان الديوان قام وبالتنسيق مع شركة مكاتب البريد الاردني لغايات استحداث (code) او رمز الكتروني خاص بطلبات وظائف الفئة الثالثة، بحيث يتم تسجيل اي طلب مقدم رسميا ما يضمن استرجاع او تدقيق اي طلب بسهولة في حال لزم الامر، بالإضافة لإمكانية الحصول على تقارير احصائية يومية بعدد الطلبات المقدمة في جميع مكاتب البريد الاردني، وذلك حرصا على شفافية ونزاهة الاجراءات.

وحدد الاعلان الذي سيتم نشره في الصحف المحلية وعلى موقع الديوان الالكترونيwww.csb.gov.jo وصفحته الرسمية على “فيسبوك” ، فترة تقديم طلبات الاناث من 20- 25 تشرين الثاني الحالي، وللذكور من 26- 29 الحالي، وأيام 2، 3، 4 كانون الأول المقبل لمن لم يتمكنوا من التقدم على الوظائف المعلن عنها من كلا الجنسين.