القبض على مطلوبين في البادية الشمالية

الحرة نيوز –

كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، اليوم السبت، عن اتفاق مع شركة أميركية توصلت إليه الحكومة لإقامة مطار في مدينة المفرق.

كما كشف خلال افتتاحه مندوبا عن رئيس الوزراء، مؤتمر طريق الحرير3 الذي ينظمه ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني عن إقامة مركز لوجستي ضخم في منطقة المفرق ليصبح قاعدة رئيسية لإعادة الإعمار.

وبين الوزير أن الحكومة وضعت خطة عمل مع البنك الدولي لجعل الأردن منصة رئيسية بالشراكة مع دول المنطقة نحو إعادة الإعمار وإعادة بناء المشروعات.

وأكد القضاة التزام الحكومة بتنفيذ ما ينتج عن ملتقى طريق الحرير 3 من توصيات تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وإزالة معيقات التعاون بين رجال الأعمال