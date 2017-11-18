شركة الحكمة تتبرع بمنتجات دوائية لقطاع غزة

الحرة نيوز –

برعت”شركة أدوية الحكمة” التابعة لمجموعة “حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي” مجموعة الشركات الدوائية متعددة الجنسيات وسريعة النمو، بمنتجات دوائية بقيمة مليون دولار لقطاع غزة، وذلك بالتعاون مع الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية وقالت الشركة في بيان صحافي اليوم السبت، انها تبرعت بثلاثين منتجاً متنوعاً من الأدوية التي تؤخذ عبر الفم وأدوية المحاقين، من ضمنها الأدوية المضادة للعدوى، وأخرى تغطي مجالات علاجية متنوعة، مثل المسالك الهضمية وعمليات الأيض، فضلاً عن الاضطرابات العضلية الهيكلية وأمراض الجهاز العصبي.

واضافت الشركة ان التبرع جاء ضمن استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية التي تهدف إلى دعم المجتمعات المحلية والإقليمية، من خلال تعزيز الصحة والرفاه على الصعيد العالمي.

واكدت نائب الرئيس لقسم الاتصالات المؤسسية في الشركة ان ادوية الحكمة ملتزمة بمساعدة الأفراد أينما كانوا، من خلال التبرع بالمستلزمات الطبية اللازمة لإحداث فارق ملموس في ظروفهم وحياتهم.

وبينت دروزة ان شراكة ادوية الحكمة الطويلة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ساهمت بجعل هذه التبرعات ممكنة، قائلة” نأمل بأن يستمر تعاوننا في الازدهار خلال الأعوام المقبلة”.