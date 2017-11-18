الأمانة العامة لمنظمة الدرع العالمية في الاردن تعلن انضمام19 شخصية أردنية للعمل معها وتعلن عن فتح باب العضوية

الحرة نيوز –

أعلن أمين عام منظمة الدرع العالمية لحماية حرية وحقوق المواطن في الشرق الاوسط وافريقيا د.سطام حاكم الفايز عن ترحيب منظمته بتعيين 19 مستشارا من الشخصيات المعروفة في الاردن كمستشارين وهو الحدث الأول من نوعه من ناحية مدى اهمية الشخصيات أصحاب السعادة حيث يحتفظ كل واحد فيهم بسجل وخبرات كبيرة في مجال العمل التطوعي وحقوق الانسان علما كما اشار الفايز أنه تم اختيارهم بعد دراسة دقيقة من قبل الامانة العامة لمنظمة الدرع العالمية في عمان وبعد جمع معلومات وافية عنهم خصوصا وان من يتم تعيينه في هذه المنظمة العالمية المعروفة لابد من توفرالكثير من الشروط به بسبب الامتيازات التي سيتم منحه اياها وطبيعة المهمات والادوار التي سيقوم بها ومنحه صلاحية التحرك وتسهيل السبل له بزيارة كافة البلدان للقيام بمهمته على أكمل وجه كونه مستشارا للمنظمة ويحمل درجة وصلاحيات السفير

كما أعلن د.الفايز بهذه المناسبة عن توسع منظمة الدرع العالمية وفتح باب العضوية وقبول المستشارين والاعضاء من الاردن بشرط موافقة الامانة العامة للمنظمة في عمان على قبولهم وانطباق كافة الشروط عليهم مؤكدا ان منظمة الدرع في الاردن بدأت مرحلة جديدة وتحتاج هذه المرحلة الى جهود جميع الشخصيات من المخلصين في عملهم والراغبين في تقديم خدمة لمجتمعاتهم ولجميع الاشخاص في مختلف انحاء العالم خاصة في مثل هذه الظروف التي يتعرض فيها الكثيرون الى انتهاكات في حقوقهم ويحتاجون الى من يدافع عنهم ويضع حدا لتلك الانتهاكات

وعبر د.الفايز عن سعادته بانضمام المستشارين للمنظمة مؤكدا أن مثل هذا الأمر سينعكس على طبيعة ونوعية أداء منظمة الدرع في عمان وستتحقق الكثير من الانجازات داعيا الجميع الى التعاون

وطلب الفايز من المهتمين مراجعة الامانة العامة لمنظمة الدرع العالمية في عمان لمعرفة شروط العضوية وأي امور اخرى بخصوص العضوية وغيرها

وفيما يلي أسماء أصحاب السعادة الذين تم تعيينهم كمستشارين في منظمة الدرع العالمية

سعادة المستشار ذيب فليحان أحمد النسور

سعادة المستشار رائد صالح القطيفان

سعادة المستشار وليد جميل البركة الخضير

سعادة المستشار زيد صبيح ذوقان الزيدان

سعادة المستشار عبد السلام محمد الحمزات

سعادة المستشار اسماعيل احمد محمد الناطور

سعادة المستشار خالد اسماعيل ابو حماد

سعادة المستشار الامين عبدالله عبد الحميد ابو هزيم

سعادة المستشار عودة محمود شامان العودات

سعادة المستشار اسامة موسى ذيب علاونة

سعادة المستشار محمود شاكر موسى الفرخ

سعادة المستشار خالد خضر سليم الخريشا

سعادة المستشار يونس علي الهبارنة

سعادة المستشارة خلود رجب سويلم ابو طالب

سعادة المستشارة فادية عبد المنعم سلطان

سعادة المستشار عمار ماهر صلاح الشريف

سعادة المستشار عمر ابراهيم الغراغير

سعادة المستشار سليمان سلامة سليمان المراعبة

سعادة المستشار سليم محمد سيف اليماني

معلومات عن منظمة الدرع العالمية

منظمة الدرع العالمية لحماية حقوق وحرية المواطن هي منظمة دولية مستقلة غير تابعة تنطوي تحت عضويتها الكثيرين من المهنيين والأشخاص الذين يكرسون جهدهم للعمل التطوعي على مراقبة حقوق الإنسان في شتى بقاع الأرض وفيهم المحامون والصحفيون وأساتذة الجامعات والخبراء المختصون في شؤون بلدان العالم وهم من مختلف الجنسيات والعمل لدعم المبادئ العالمية لحقوق الإنسان كما هي مكرسة في الصكوك الدولية والنهوض بهذه المبادئ ضمن البلدان المعنية حقوق الإنسان حريته وكرامته من أولويات المنظمة ونشر رسالة السلام والحوار ونبذ العنف والتميز العنصري والمذهبي ورصد انتهاكات حقوق الإنسان الدفاع عن حرية الفكر والتعبير والسعي لإقامة العدل والمساواة في الحماية القانونية وبناء مجتمع مدني قوي متحرر غير مسير ومحاسبة المنتهكين لحقوق الإنسان كما تتطلع المنظمة الى كسب تأييد الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي بأسره من أجل تعزيز الحقوق الإنسانية لكافة البشر ويجري باحثو المنظمة وممثليها في العالم التحقيقات لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم ، ثم تشر نتائج التحقيقات على شكل كتب وتقارير سنوية ، وتقدم المنظمة أحدث المعلومات عن الصراعات العالمية أوقات الأزمات – مثل شهادات اللاجئين بهدف خلق رأي عام ورد فعل دولي إزاء الحروب في العالم ، كما تهتم المنظمة بقضايا العدالة الدولية ، ومسؤولية الشركات العالمية والحرية الأكاديمية ، وأوضاع السجون ، وأحوال اللاجئين المشردين وكما تطالب دائما بتعديل ميثاق هيئة الأمم المتحدة وخاصة البند الخامس وإشراك دول أخرى بالقرار العالمي .

مكافحة التمييز وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ، دعم المنظمات غير الحكومية القائمة ، وإقامة منظمات غير حكومية مستقلة وتتمتع باستقلال ذاتي ، وتعزيز قدرات المجتمع المدني ودعمه ، وتقديم المساعدة لجهود أفراد المجتمع المدني وتنسيقها .

دعم وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تنتهك حقوقهم ، دعم التربية في مجال حقوق الإنسان والعمل لمصلحة السلام وحقوق الشعوب في تقرير المصير ، تشجيع الحوار والتضامن بين الشعوب والثقافات ، ستبقى المنظمة تدافع عن الإنسان حريته وكرامته .

الأمين العام في الشرق الأوسط وإفريقيا

سطام حاكم أبو جنيب الفايز

ت :009625563066 فاكس: 009625563067

موبايل : 00962777188888

EMAIL:- sattam.hakem@yahoo.com

jic.shield@gmail.com