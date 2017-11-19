جمعية البيئة تكرم الفائزين بمسابقة (جمعها لندورها)

الحرة نيوز –

نظمت جمعية البيئة الأردنية في قاعة البنك الاردني الكويتي امس احتفالا بمناسبة يوم التدوير العالمي.

واكد المنسق الوطني لمرفق البيئة العالمي المهندس انس الخصاونة الذي رعى فعاليات الحفل اهمية التشاركية ما بين جميع الجهات المعنية بالبيئة من اجل تحسين الممارسات البيئية على امتداد مساحات الوطن وتوفير حلول بيئية وبث روح الابداع والتميز في تبني وتنفيذ المشاريع البيئية البناءة.

وبين مدير ادارة الفروع في البنك الأردني الكويتي نائل الصناع ان البنك يسعى الى تعزيز دوره الاجتماعي وتحسين علاقاته مع المجتمع المحلي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما يعطي البنك اهمية للصحة و البيئة حيث يدعم المبادرات التي محورها التاثير الإيجابي في مجال البيئة وترسيخ فكرة الاستفادة من النفايات اقتصاديا من خلال تدويرها .

واشارت مديرة صندوق حماية البيئة في وزارة البيئة هناء الشهابي ان الصندوق يهدف الى دعم التطوير في مختلف القطاعات ذات التأثير الواضح والملموس على البيئة الاردنية وتقديم الحوافز المالية للسعي الى تطوير هذه المؤسسات والجهات وتحسين ادائها مبينة ان الصندوق يقدم منحا لمشاريع تتعلق بموضوع النفايات الصلبة واعادة التدوير لما لها من اهمية كبيرة في حماية البيئة والتي كان لجمعية البيئة الاردنية الدور الكبير في تنفيذ احدى هذه المشاريع .

وقال رئيس الجمعية الصحفي علي فريحات ان الجمعية اولت وايمانا من رسالتها في تحقيق اهدافها اهتماما كبيرا بموضوع التدوير حيث احتضنت برنامجا للتدوير منذ سنوات وتقيم سنويا محاضرات توعوية وتثقيفية لتعريف المواطنين باهمية التدوير في المركز عمان والاطراف .

وفي نهاية فعاليات الاحتفال الذي حضره مساعد امين عام وزارة البيئة عيسى الشبول وعدد من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص والعام والاجهزة الامنية تم تسليم الجوائز والشهادات للمدارس الفائزة بمسابقة التدوير والمدارس التي لم تفز بالمسابقة بالاضافة الى تكريم عدد من الداعمين والمساندين لانشطة وبرامج الجمعية .