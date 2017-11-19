“أبوغزالة الدولية” تشارك في اجتماعات منتدى الشركات والاتحاد الدولي للمحاسبين

الحرة نيوز –

شاركت مجموعة طلال أبوغزاله الدولية في اجتماعات منتدى الشركات والاتحاد الدولي للمحاسبين التي عقدت على مدى ثلاثة أيام في نيويورك مؤخرا.

وناقشت الاجتماعات مجالات التطوير والتحديثات المقترحة بشأن معايير التدقيق الدولية ومعايير المحاسبة الدولية ومعايير التعليم المحاسبي الدولي ومعايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين وإعداد التقارير المالية المتكاملة الدولية ومعايير مراقبة الجودة الدولية 1 “مراقبة الجودة لشركات تدقيق ومراجعة البيانات المالية” ومعايير خدمات أخرى تتعلق بالجودة” ومعايير مراقبة الجودة الدولية المقترح رقم 2، بالإضافة إلى التقارير السنوية للمنتدى ولجنة التدقيق الدولي، وتحديثات على المهنة مقدمة من عدة دول مختلفة.

ومثل المجموعة في الاجتماعات السيد جمال ملحم، عضو مجلس إدارة مجموعة طلال أبوغزاله والمدير التنفيذي لمجموعة طلال أبوغزاله في فلسطين. حيث حضر الاجتماع 28 شركة وشبكة تدقيق عالمية يمثلون أعضاء المنتدى.

ويمثل منتدى الشركات اتحاداً مستقلاً يضم في عضويته شبكات لشركات دولية تقوم بالتدقيق المحاسبي، يهدف إلى تعزيز معايير منسجمة وعالية الجودة لممارسات إعداد التقارير المالية والتدقيق في جميع أرجاء العالم، ويلتزم أعضاء منتدى الشركات بتعزيز التطبيق المتسق لممارسات التدقيق عالية الجودة في جميع أنحاء العالم.

وانضمت مجموعة طلال أبوغزاله الدولية إلى منتدى الشركات منذ تأسيسه في الاتحاد الدولي للمحاسبين في عام 2002، وهي مؤسسة عالمية للخدمات المهنية تأسست في عام 1972، وتوفر خدماتها من خلال أكثر من 103 مكتب في جميع أنحاء العالم تغطي مجالات مختلفة مثل المحاسبة والتدقيق الداخلي والخارجي وبناء القدرات وغيرها من الخدمات الاستشارية الأخرى.

والاتحاد الدولي للمحاسبين هو منظمة عالمية مقرها نيويورك لمهنة المحاسبة مكرسة لخدمة المصلحة العامة من خلال تعزيز المهنة والمساهمة في تنمية اقتصادات دولية قوية، يتألف من أكثر من 175 عضواً وشريكاً في أكثر من 130 بلداً، يمثلون حوالي 3 ملايين محاسب قانوني في العالم.