3.5 آلاف شقة مبيعة في تشرين الماضي

الحرة نيوز –

بلغ مجموع الشقق المبيعة خلال تشرين الاول من الماضي حسب قرار الاعفاء نحو 3.5 الف شقة مقارنة ب 3.9 الف شقة لنفس الشهر من العام الماضي .

وحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاراضي والمساحة فقد بلغ عدد الشقق المبيعة خلال تشرين الأول من العام الحالي حسب مساحات قرار الإعفاء رقم 4/6/10/31901 بتاريخ 26/7/2015 لمساحات اقل من 150م2 نحو 2.4 الف شقة مقارنة ب 2.8 الف شقة لذات الفترة من العام الماضي .

وبلغ عدد الشقق المبيعة خلال تشرين الاول من العام الحالي لمساحات مابين 150 الى 180 م2 حسب قرار الاعفاء 625 شقة مقارنة ب 601 شقة لنفس الشهر من عام 2016 .

وبلغ عدد الشقق المبيعة خلال تشرين الاول الماضي لمساحات اكبر من 180 م2 حسب قرار الاعفاء نحو 476 شقة مقارنة ب 469 شقة لنفس الشهر من عام 2016 .

وينتهي العمل باعفاء الشقق التي كانت الحكومة اقرتها خلال وقت سابق التي لاتزيد مساحتها عن 150 م2 نهاية الشهر الحالي .

وتمركزت بيوعات الأراضي في المملكة خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2017 في عمّان/ قرية عمّان / حوض المدينة بعدد (452) قطعة، تلتها الموقر/ قرية موقع الجناب/ حوض المديسيسيات بعدد (399) قطعة، وفي الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد (276) قطعة، ثمّ في الرّمثا/ قرية الرّمثا / حوض نقع الرميّث بعدد (252) قطعة.

أما بيوعات الشقق فقد تمركزت في شرق عمّان/ قرية طبربور/ حوض الميالة بعدد (568) شقة، تلتها الزرقاء / قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد (561) شقة، ومجدداً في شرق عمّان/ قرية النويجيس/ حوض الرواق بعدد (415) شقة، ومن ثمّ شمال عمان/ قرية الجبيهة/ حوض أبو العوف بعدد (388) شقة.

وقد تمركزت بيوعات الأراضي في المملكة خلال شهر تشرين الأول من عام 2017 في عمّان/ قرية عمّان/ حوض المدينة بعدد (60) قطعة، ومن ثمَّ في جنوب عمّان/ قرية خان الزبيب/ حوض الكبارة الغربي بعدد (55) قطعة، ومن ثم في جرش/ قرية جرش/ حوض المجر بعدد (40) قطعة.

أما بيوعات الشقق فقد تمركزت في شرق عمّان/ قرية طبربور/ حوض الميّالة بعدد (66) شقة، ثمّ في غرب عمّان/ قرية وادي السير/ حوض خربة الصويفية بعدد (53) شقة، تلتها الزرقاء / قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد (47) شقة، ومجدداً في شرق عمّان / قرية النويجيس/ حوض الرواق بعدد(46) شقة, وايضاً حوض خنفيسة من نفس القرية بعدد (41) شقة.