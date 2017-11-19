2.5 مليار دينار دفعات (أي فواتيركم) في 318 يوما ً

الحرة نيوز-

قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مدفوعاتكم- مشغل نظام «إي فواتيركم» للبنك المركزي- المهندس ناصر صالح، ان قيمة الدفعات الالكترونية التي تمت عبر النظام خلال 318 يوما-من بداية العام وحتى منتصف الشهر الجاري- نحو 2.5 مليار دينار تمت عبر ٣.٩ مليون فاتورة مدفوعة.

وقال صالح في حديث الى «الراي» ان عدد الدفعات الحكومية المحصلة خلال تلك الفترة ارتفع بنسبة 34 بالمئة.

ويعد نظام إي فواتيركم نظاما مركزيا يعمل على عرض وتحصيل الفواتير والمدفوعات الأخرى إلكترونياً عن طريق ربط المؤسسات العامة والخاصة (المفوترين) في مختلف القطاعات من تأمين وصحة وتعليم وسياحة، والتكنولوجيا والاتصالات، والخدمات العامة، والمدفوعات الحكومية وغيرها من جهات، والبنوك ومقدمي خدمات الدفع من جهة أخرى.

وقدر صالح المعدل اليومي للحركات عبر النظام بأكثر من ١٥ ألف حركة دفع يوميا، بمتوسط قيمة 3 ملايين دينار.

وتقوم شركة مدفوعاتكم بتشغيل وإدارة إي فواتيركم وهي منصة الاستفسار والدفع الإلكتروني للفواتير الأولى في المملكة المملوكة من قبل البنك المركزي الأردني التي تعمل على ربط البنوك مع الجهات المفوترة.

ونوه الى ان اي فواتيركم بدأت العمل مع المدارس الخاصة، لتسهيل إجراءات الدفع على أولياء الأمور.

ويهدف نظام «إي فواتيركم» لتسهيل عملية الاستفسار عن قيمة الفواتير وسدادها من خلال قنوات إلكترونية متاحة على مدار الساعة، بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي والإنترنت المصرفي والهاتف المصرفي وغيرها من وسائل الدفع الإلكترونية.