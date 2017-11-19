اغلاق محل مجمدات في الشونة الشمالية

الحرة نيوز –

اغلقت جولة رقابية لفريق من مؤسسة الغذاء والدواء وصحة الاغوار الشمالية والشرطة البيئية اليوم، محلا لبيع المجمدات في الشونة الشمالية، واتلفت كمية من المجمدات غير الصالحة للاستهلاك البشري.

وقال مساعد مدير صحة محافظة اربد للواء الاغوار الشمالية الدكتور عمر تهتموني، ان الفريق وجه انذارات لمؤسسات تجارية لتوفير شروط الصحة والسلامة العامة ووجه ارشادات صحية لمؤسسات اخرى تنتج وتبيع مواد غذائية.

واضاف ان المراقبين الصحيين التابعين للمديرية يقومون بجولات رقابية على الاسواق في مختلف مناطق اللواء وفق برنامج يومي ويقدمون الارشادات الصحية للعاملين في المحال التجارية التي تنتج مواد غذائية كالمخابز والمطاعم ومعامل الالبان لضمان انتاج وبيع مواد غذائية صالحة.

ودعا اصحاب المخابز والمطاعم ومعامل الالبان، الى التقيد التام بشروط الصحة والسلامة العامة تجنبا للمخالفات الصحية مثلما دعا اصحاب المحال التي تبيع مواد غذائية الى التحقق من صلاحية تلك المواد قبل عرضها للبيع حفاظا على الصحة العامة.