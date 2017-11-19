المومني يتهم وسائل اعلام بتلقي الأموال لاثارة الفتنة بين الدول

الحرة نيوز –

– اتهم وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال والناطق الرسمي بإسم الحكومة الدكتور محمد المومني وسائل اعلام دون ان يُسميها بانها موجهة ومدعومة ماليا لبث الفتنة بين الدول .

واضاف في حديث له على احدى القنوات الفضائية الخاصة بأن هناك فرق بين نقل الخبر ومصداقيته على لسان المسؤوول ونقله عبر الوسيلة الاعلامية .

واكد خلال اللقاء على ان علاقات الاردن بالمملكة العربية السعودية بأفضل حالاتها وهو ما فسره مراقبون بأنه يأتي ردا على تقرير لصحيفة بريطانية تناقلته العيديد من وسائل الاعلام المحلية والأجنبية اشار الى أن مسؤولا اردنيا اتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بانه يتعامل مع الاردنيين” بازدراء ” والذي وبالرغم مما تضمنه التقرير من معلومات خطيرة من شأنها ان تؤثر سلبا على العلاقات بين الدولتين فان أي من الساسة في الدولتين لم يُحركوا ساكنا للنفي أو التاكيد .

وفي شأن آلية إيصال دعم الخبز الى المواطني حال اقرار الحكومة لأجراءات ضريبية جديدة أكد المومني ان البطاقات المدفوعة مسبقا إحدى الخيارات المطروحة لتقديم دعم الخبز لمستحقيه دون ان يُعطي المزيد من الايضاح عن الجهة التي ستدير ملف الدعم في ظل تسريبات صحفية ان شركة خاصة ستتولى ذلك مقابل مبلغ 360 الف دينار سنويا .

وعن حادثة السفارة الاسرائيلية قال ان الأردن يريد ان يكون هنالك إنفاذا للقانون الدولي، متسائلا ما الذي جرى بإسرائيل حول التحقيقات بحادث السفارة.