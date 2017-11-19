مفتي القدس يحذر من إزالة الاحتلال للتجمعات البدوية

الحرة نيوز –

حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين من قرار رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إزالة التجمعات البدوية في محيط مدينة القدس المحتلة، واعتبر القرار عنصريا وتطهيرا عرقيا.

وأوضح حسين في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال “تصر على المضي في غيها وعدوانها ضمن مشروع احتلالي ضد الوجود الفلسطيني، محاولة بذلك فرض سياسة التهجير القسري، وتفريغ الأراضي من أصحابها الأصليين”.

وأشار إلى أن هذه الاعتداءات ليست الأولى من نوعها، بل سبقتها أعمال هدم كثيرة، وهي في تزايد مستمر وصلت إلى مراحل خطيرة جدا لا يمكن السكوت عليها، وتزيد من حالة التوتر والاحتقان في المنطقة برمتها.

الى ذلك؛ ندد المفتي بقرار إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، محذرا من تبعات هذا القرار الخطير على عملية السلام، وعلى العلاقات الأميركية العربية.